AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

موعد أذان الفجر تاسع يوم في رمضان

السبت 02/مايو/2020 - 12:19 ص
موعد أذان الفجر تاسع
موعد أذان الفجر تاسع يوم في رمضان
Advertisements
محمود ضاحي
ينشر صدى البلد موعد السحور وأذان الفجر فى اليوم التاسع من شهر رمضان المبارك، وذلك فى محافظة القاهرة، وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت.
 
ويصل عدد ساعات الصوم فى اليوم التاسع من أيام شهر رمضان المعظم 2020، لحوالى 15 ساعة و 18 دقيقة، ويؤذن لصلاة الفجر الساعة 3:35 صباحًا، وحددت الإمساكية وقت السحور 1:15 صباحًا، أما موعد الإمساك فكان فى 3:15 صباحا، ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:33.
 

توقيت الفجر المعمول به حاليًّا في مصر (وهو عند زاوية انخفاض الشمس تحت الأفق الشرقي بمقدار 19.5°) هو التوقيت الصحيح قطعًا، وأنه الذي جرى عليه العمل بالديار المصرية منذ القرون الإسلامية الأولى إلى يومنا هذا، وهو الذي استقر عليه عمل دار الإفتاء المصرية في كل عهودها، وهو ما كانت عليه مصلحة عموم المساحة المصرية منذ إنشائها سنة 1898م، ثم استمرت على ذلك بعد إنشاء الهيئة المصرية العامة للمساحة سنة 1971م، وهي المؤسسة المصرية الرسمية المختصة بإصدار التقاويم الفلكية المتضمنة لمواقيت الصلاة؛ طبقًا للقرار الجمهوري رقم 827 لسنة 1975م، والمعدل بالقرار الجمهوري رقم 328 لسنة 1983م، وهو ما استقر الموقتون وعلماء الفلك المسلمون عبر الأعصار والأمصار، ودلت عليه الأرصاد الصحيحة المبنية على الفهم الصحيح للفجر الصادق في النصوص الشرعية، وأن ما بين درجتي: 18°، و19.5° من انخفاض الشمس تحت الأفق الشرقي هو التوقيت الصحيح للفجر الصادق المتفق على اعتماده والعمل به في كل بلدان العالم العربي والإسلامي بلا استثناء.


وهذا التوقيت للفجر الصادق مبني على أن وقته يبدأ من أول ظهور لعلامته، وعلامته الدقيقة المنضبطة: هي أن يظهر ضوؤه ويبزغ خيطًا دقيقًا معترضًا في الأفق الشرقي مختلطًا بظلمة آخر الليل، وإنما يكون ذلك في نطاق هذا المدى من الانخفاض الزاويّ لا بعد ذلك، وما يستتبعه ذلك من طول نسبيٍّ لوقت الفجر إلى شروق الشمس.

وهذا هو ما دلَّت عليه نصوص الوحيين: من القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة القولية والفعلية، وأخذه الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطبقوه قولًا وعملًا، وبه جاءت الآثار المتكاثرة عنهم رضي الله عنهم، وعنهم أخذه السلف الصالح قاطبة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وقت صلاة الفجر في مصر .. اعرف طريقة حسابه

تعرف على موعد أذان فجر ثاني أيام رمضان

موعد أذان الفجر في اليوم الثالث من رمضان

ما القول الفصل في توقيت صلاة الفجر؟ الإفتاء توضح

موعد أذان الفجر اليوم 4 رمضان.. وعدد ساعات الصيام 15 ساعة و7 دقائق

موعد أذان الفجر في خامس أيام رمضان

ترشيحاتنا

على متنها 164 مصريا.. وصول طائرة للعالقين بأوكرانيا إلى مرسى علم.. صور

هل تزوج سيدنا يعقوب أم سيدنا يوسف وخالته؟.. على جمعة يرد

أعلن مفاجأة عن رامز وهاجم سما المصري.. سمير صبري يفتح النار على الجميع.. فيديو

سيصيب ثلثي العالم.. تعرف على موعد انتهاء فيروس كورونا فى العالم

شوبير يكشف موقف الدولة من عودة الدوري المصري..فيديو

إنما يخشى الله من عباده العلماء.. اعتقاد خاطئ منتشر في فهم الآية يجب تصحيحه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأرخص سعرا إطلالة سيرين عبد النور.. ملابس ومجوهرات النجمات تغضب الجمهور

ما هو مرض سارس؟

بماكياج ناعم.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بإطلالة جديدة