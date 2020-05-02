هشام حنفي: 3 ناشئين قادرون على تعويض غياب فتحي في الأهلي..فيديو

أكد هشام حنفي، نائب رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، أن هناك عددا كبيرا من العناصر في قطاع الناشئين تستطيع تعويض رحيل أي لاعب من الكبار داخل الفريق الأول.





وقال حنفي في تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورت": "عدم اعتماد الأهلي على عناصر من فريق الشباب، واتجاه الإدارة للتعاقد مع اللاعب الجاهز، كان من أجل المنافسة على البطولات والألقاب".





وأضاف: "الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر يرسل بشكل مستمر المغربي شعيب شعيب محلل الأداء للتواجد في مباريات قطاع الناشئين بجميع المراحل لمتابعة العناصر المميزة، وترشيحها له".





وتابع هشام: "هناك أكثر من ظهير أيمن مميز في قطاع الناشئين مثل أحمد سيد عبد النبي، فارس طارق، وإبراهيم السيد، كما يستطيع مصطفى شوبير تعويض رحيل شريف إكرامي".





وزاد: "هناك أيضا محمد عبد المنعم الذي انتقل لصفوف سموحة على سبيل الإعارة وهو لاعب واعد".





وتحدث هشام حنفي عن طريقة رحيل الثلاثي أحمد فتحي وحسام عاشور وشريف إكرامي عن الأهلي، قائلا "الأهلي تعامل مع الثلاثي بطريقة احترافية، وأنصح حسام عاشور بالاعتزال في نهاية الموسم".