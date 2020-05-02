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حوادث

انتشال جثة شاب بعد 4 أيام من الغرق فى نهر النيل بنجع حمادى

السبت 02/مايو/2020 - 01:22 م
انتشال جثة شاب
انتشال جثة شاب
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يوسف رجب

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بقنا، من انتشال جثة شاب، بعد 4 أيام من الغرق فى نهر النيل بنجع حمادى.


تبين بعد 4 أيام من بحث قوات الإنقاذ النهرى فى نهر النيل، بالتعاون مع الأهالى أن الجثة جرفها التيار
شمالًا وتم العثور عليها  فى منطقة نجع الغليض التابعة لمركز نجع حمادى.


انتقلت أجهزة الأمن، إلى موقع استخراج جثة الشاب، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وإصدار تصريح بدفن الجثة.


دفع مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور بدوى سعيد، مدير المرفق، بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة
مستشفى فرشوط المركزى.


وكان اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا بغرق محمود معروف أحمد 23 عاما، فى نهر
النيل بنجع حمادى، اثناء استقلاله مركب صغير، ولم تفلح الجهود فى العثور على الجثة.


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