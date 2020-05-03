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أخبار البلد

الاختيار الأكثر تميزا.. انخفاض نسب مخالفات الأعمال الدرامية فى الأسبوع الأول من رمضان لـ 5%

الأحد 03/مايو/2020 - 10:59 ص
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم

كشف تقرير الأسبوع الأول لرصد الأعمال الدرامية فى رمضان عن انخفاض نسب المخالفات عن العام الماضى.


ويعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تقرير الأسبوع الأول للدراما الرمضانية لكل الأعمال التى عرضت من مسلسلات وبرامج وإعلانات  خلال الساعات القادمة.


وقال مصدر مسؤول إن التقرير الأول الإحصائي يرصد كافة الأعمال الدرامية التى عرضت خلال الأسبوع الأول، كما يشمل كافة الملاحظات وتقارير الرصد.


وأضاف المصدر لـ "صدى البلد " أن الأعمال الدرامية مميزة،  مشيرا إلى أن مسلسل الاختيار الأكثر تميزا وحقق أعلى المشاهدات حتى الآن.


وأكد المصدر أن نسبة المخالفات فى الأعمال الدرامية لا تتعدى ال ٥%، كما يشمل التقرير ملاحظات اللجان المخالفات التى وقعت فيها الأعمال الدرامية، مشيرا إلى أنه يحتوى أيضا على تقارير اللجان الفنية المكلفة برصد كافة الأعمال، بالإضافة إلى أنه يشمل أيضا المعايير التى وضعها المجلس مسبقا والمخالفات التى وقعت فيها الأعمال من السب والقذف والعبارات الخادشة وعدم احترام الجمهور واللغة العربية والعنف والتدخين والمخدرات والإساءة للمرأة فى كافة الأعمال.


وكان رئيس لجنة الدراما  مجدى لاشين أعلن أن المجلس سيصدر بيانا اليوم  بالتقرير الأول حول رصد الأعمال الدرامية لاول اسبوع من شهر رمضان، مشيرا إلى أن المخالفات قليلة عن العام الماضى.

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