تتر مسلسل بـ 100 وش لـ نيللي كريم وآسر ياسين يقترب من 300 ألف مشاهدة

حقق تتر مسلسل " بـ 100 وش" نجاحا كبير جدًا حيث حقق 287,166 على القناه الرسمية عبر موقع "اليوتيوب"، وهو غناء المدفعجية - نيللي كريم - اسر ياسين.





تقول كلمات التتر "هحلم وانا نايم هحلم وانا صاحي .. ويا عيشة ارتاحي والفقر اهو غار".





وتقع أحداث مسلسل "بـ 100 وش" في إطار كوميدي لايت، حيث يقع لبطلي العمل نيللي كريم واسر ياسين العديد من المفارقات الكوميدية اثناء قيامهم بأعمال نصب.





"بـ 100 وش" بطولة :نيللي كريم – آسر ياسين – علا رشدي – مصطفي درويش – إسلام إبراهيم – شريف دسوقي – دنيا ماهر – لؤي عمران – حسن أبو الروس - زينب غريب - محمد عبد العظيم، تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، إخراج: كاملة أبو ذكري.





يذكر أن نشر النجم آسر ياسين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر صورة مركبة له هو وأبطال مسلسل بـ "100 وش" على غلاف المسلسل الإسبانى الشهير "لا كاسا دو بابل".





وعلق عليها قائلًا: "#لا_كاسا_دي_بولاق#بـ100وش #ب١٠٠_وش".