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أخبار العالم

إسبانيا تخصص 50 مليون دولار لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا

الإثنين 04/مايو/2020 - 04:07 م
إسبانيا
إسبانيا
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شيماء مصطفى
أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الاثنين، تخصيص تمويل بـ 50 مليون دولار لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا وتطوير لقاح.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت عدة دول مساهمتهم في دعم جهود مكافحة فيروس كورونا وتطوير لقاح، فأعلنت كندا تخصيص 850 مليون دولار لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا وتطوير لقاح.

كما أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن بلادها ستساهم في دعم جهود مكافحة فيروس كورونا، بتقديم 525 مليون يورو.

كما أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، خلال مؤتمر المانحين لفيروس كورونا أن بلاده ستوفر 834 مليون دولار للمساهمة في جهود مكافحة الوباء.

وأعلنت النرويج تخصيص 50 مليون دولار لدعم منظمة الصحة العالمية.

فيما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن باريس ستخصص 500 مليون دولار لدعم مبادرات إيجاد لقاح لفيروس كورونا.

ويستضيف الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، تجمعا للدول للتعهد بتمويل البحث في تطوير اللقاحات لفيروس كورونا المستجد. 
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