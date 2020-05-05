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محافظات

محافظ كفر الشيخ ونائبه يطمئنان على انتظام صرف المعاشات.. صور

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 05:45 م
محافظ كفر الشيخ ونائبه
محافظ كفر الشيخ ونائبه يطمئنان على انتظام صرف المعاشات
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محمود زيدان
تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الثلاثاء، المرحلة الثانية لصرف معاشات مايو 2020م لليوم الثالث على التوالي، من مكاتب البريد والمنافذ التأمينية؛ للاطمئنان علي انتظام عملية صرف المعاشات.

يأتي هذا في ضوء متابعة محافظ كفر الشيخ، الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ضمن خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم، وذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ.

وشدد محافظ كفرالشيخ، علي تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية للحماية من فيروس كورونا، مشددًا علي رؤساء المراكز والمدن بإجراء أعمال التطهير والتعقيم الدورية بمكاتب البريد والأماكن المخصصة لصرف المعاشات قبل وبعد تواجد المترددين عليها.

كما شدد على مراعاة وجود مسافات مناسبة بين المواطنين أثناء عملية الصرف مع تجهيز أماكن ومقاعد مناسبة للانتظار واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار العدوى.

ووجه محافظ كفرالشيخ، بتذليل كافة العقبات أمام أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، مؤكدًا على عدم انصراف القائمين بالصرف حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذًا لسياسة الدولة للتخفيف عن عبء وكاهل المواطنين.
محافظ كفر الشيخ ونائبه يطمئنان على انتظام صرف المعاشات.. صور
محافظ كفر الشيخ ونائبه يطمئنان على انتظام صرف المعاشات.. صور
محافظ كفر الشيخ ونائبه يطمئنان على انتظام صرف المعاشات.. صور
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