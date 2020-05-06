نقيب الأشراف: الشيخ محمود الطبلاوي علامة بارزة في تاريخ التلاوة

وقال نقيب الأشراف، إن الشيخ الطبلاوي يعد علامة بارزة في تاريخ التلاوة، وأحد أهم قراء القرآن في مصر والعالم أجمع، وسيظل صوته مقصدا للتدبر في آيات الذكر الحكيم على مر العصور.





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وأكد نقيب الأشراف، أن الشيخ الطبلاوي أثرى المكتبة القرآنية بتلاوات تقشعر لها الأبدان، تجعل سامعيها في خشوع وتدبر، بسبب عذوبة صوته، وجمال أدائه، ما جعله سفيرا للقرآن في العديد من دول العالم.





ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يتغمد الشيخ محمد محمود الطبلاوي، بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، ويجعل ما تركه من إرث في مكتبة القرآن الكريم، في ميزان حسناته، وشفيعا له يوم القيامة.



