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ديني

نقيب الأشراف: الشيخ محمود الطبلاوي علامة بارزة في تاريخ التلاوة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:10 ص
الطبلاوى
الطبلاوى
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محمد صبري عبد الرحيم
نعى السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، وكيل أول مجلس النواب، الشيخ محمد محمود الطبلاوي، نقيب قراء جمهورية مصر العربية، الذي وافته المنية، أمس مساء الثلاثاء.

وقال نقيب الأشراف، إن الشيخ الطبلاوي يعد علامة بارزة في تاريخ التلاوة، وأحد أهم قراء القرآن في مصر والعالم أجمع، وسيظل صوته مقصدا للتدبر في آيات الذكر الحكيم على مر العصور.

وأكد نقيب الأشراف، أن الشيخ الطبلاوي أثرى المكتبة القرآنية بتلاوات تقشعر لها الأبدان، تجعل سامعيها في خشوع وتدبر، بسبب عذوبة صوته، وجمال أدائه، ما جعله سفيرا للقرآن في العديد من دول العالم.

ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يتغمد الشيخ محمد محمود الطبلاوي، بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، ويجعل ما تركه من إرث في مكتبة القرآن الكريم، في ميزان حسناته، وشفيعا له يوم القيامة.

وكان محمد السعاتى متحدث نقابة القراء، قد أكد أن وفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوى جاءت طبيعية ولا صحة لما تردد على الإطلاق وفاته بسبب فيروس كورونا.

وروى ياسر الطبلاوى المحامى نجل شقيقة الفقيد الراحل، أن الشيخ الطبلاوى كان يتناول الإفطار مع الأسرة وسط جو كله سعادة وبهجة، حتى فاجأته أزمة طبية اضطررنا لاستدعاء الطبيب المعالج له الذى قام بالكشف عليه ليؤكد وفاته.
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