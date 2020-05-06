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أخبار العالم

ترامب: سننهي عمل خلية مواجهة كورونا وسنكشل لجنة لإعادة فتح الاقتصاد

الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:19 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تشكيل مجموعة متخصصة تعمل على وضع برنامج لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي بعد إغلاقه بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال "ترامب": "سنشكل مجموعة متخصصة لإعادة فتح الاقتصاد تختلف مهامها عن خلية الأزمة لمكافحة فيروس كورونا".

وأضاف: "سننهي عمل خلية الأزمة لمكافحة فيروس كورونا لأنه من المستحيل أن تستمر حالة الإغلاق لفترة أطول".

وتابع: "ليس بوسعنا أن نبقي البلاد مغلقة لخمس سنوات أو سنة ونصف السنة ولا بد من إعادة فتح البلاد".

وواصل: "لا شيء يعوض من فقدوا أحبائهم لكننا قادرون من الناحية الاقتصادية البحتة أن نعود لنصبح أفضل اقتصاد في تاريخ أمريكا والعالم".

وأكد "ترامب" أنه جاهز ليكون أول من يأخذ لقاح كورونا في حالة طلب منه ذلك.

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