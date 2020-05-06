لم تشغلها كورونا.. السعودية تؤكد: فلسطين هي القضية المركزية للعرب والمسلمين

أكد مجلس الوزراء السعودي في جلسة عقدها بوقت متاخر من مساء الثلاثاء، أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعرب والمسلمين.

واطلع المجلس، في الجلسة عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، على ما صدر عن الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية ، من إدانة لمخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما أكدته المملكة خلال الاجتماع بأن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال هي القضية المركزية للعرب والمسلمين، والأولى للمملكة منذ تأسيسها، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".





و جدد المجلس تأكيده على رفض المملكة أي إجراءات، أو أي شكل من أشكال الاحتلال للأراضي الفلسطينية.





وأكدت المملكة وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم خياراته لتحقيق آماله وتطلعاته بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي سياق آخر، جدد مجلس الوزراء، إدانة المملكة واستنكارها للحادث الإرهابي الذي وقع في سيناء، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من رجال القوات المسلحة المصرية، وتأكيد التضامن مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والوقوف إلى جانبها في حربها على الإرهاب.





وأعرب عن العزاء والمواساة لحكومة وشعب مصر ولذوي الشهداء، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.