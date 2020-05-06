الصحة السعودية تكشف سبب زيادة إصابات كورونا في آخر أسبوعين

قال وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة إن معدل الوفيات العالمي نتيجة فيروس كورونا "كوفيد-19" ، يمثل 10 أضعاف المعدل الموجود في المملكة العربية السعودية.





وأضاف الربيعة في كلمة نقلتها وسائل إعلام سعودية أن ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوعين الماضيين يعود للفحص الموسع.





وأوضح أن الصحة السعودية خصصت آلاف الأسِرَّه وأجهزة التنفس الصناعي والشاغر منها 96%، مشددا على أن انخفاض عدد الوفيات في المملكة يعود لوجود بروتوكول علاجي دقيق.





وأكد أن الأكثر عرضة للإصابة بكورونا من هم أكبر من ٦٥ سنة ، أو من لديهم أمراض مزمنة أو صعوبات تنفسية.



