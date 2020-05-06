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أخبار العالم

وفيات فيروس كورونا في أمريكا اللاتينية تتجاوز 15 ألفاً

الأربعاء 06/مايو/2020 - 05:08 ص
وفيات فيروس كورونا
وفيات فيروس كورونا في أمريكا اللاتينية تتجاوز 15 ألف
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قسم الخارجي
تجاوز عدد وفيات فيروس كورونا "كوفيد-19" في أمريكا اللاتينية حاجز الـ15 ألف شخص، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وتجاوز إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم 3 ملايين و722 ألفًا، والوفيات 257 ألفا، والمتعافين إلى مليون و238 ألفا.

وفي الولايات المتحدة، ارتفع إجمالي وفيات فيروس كورونا إلى 71022 شخصًا، فيما بلغ إجمالي الإصابات أكثر من مليون شخص.

من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة "إيه بي سي" الأمريكية، إنه من المحتمل أن يكون هناك بعض الوفيات عندما تتراجع الولايات الأمريكية عن القيود التي تهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا  "كوفيد 19"، معترفًا بأن ذلك  الخيار الذي تواجهه البلاد لإعادة فتح الاقتصاد وتحريكه.

وسجلت الصين إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل الإجمالي إلى 82.883 شخصاً، لكنها لم تعلن تسجيل أي وفيات.
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