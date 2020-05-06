تويوتا تجهز سيارات طبية لمواجهة كورونا في اليابان

اعلنت شركة تويوتا عن قيامها مؤخرا بتعديل عدد من موديلات سيارات وطرازاتها وتجهيزها طبيا لمواجهة انتشار الوباء العالمى الجديد فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في اليابان.

وقامت الشركة بتعديلات على طراز Hiace لتستخدم كعربات إسعاف فائقة التجهيز، لتكون في خطوط الدفاع الأولى لمواجهة كورونا. حيث قامت بعزل تام بين الكابينة الخلفية للسيارات وقمرة القيادة للحفاظ على سلامة المسعفين.

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وتبرعت تويوتا بهذه السيارات المجهزة، لمستشفى جامعة Showa University Hospital بمدينة طوكيو. ضمن مبادرتها التي أطلقت عليها اسم Kokoro Hakobu Project التي تكرس من خلالها جميع إمكانياتها لمواجهة تفشي كورونا.

وتأتي هذه الخطوة من شركة تويوتا بعد تفشي فيروس كورونا في اليابان ووصول عدد الحالات المؤكدة باليابان لأكثر من 14 ألف حالة، ووصول عدد الوفيات لـ455 حالة وفاة.