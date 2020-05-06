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تعليم

طبيب بشري: فكرة تحويل الصيدلي مرفوضة.. وصيدلانية: مهنة صناعة الدواء الأهم في العالم

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:04 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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عبد الله علي
أثارت دعوة الأكاديمية الطبية العسكرية، للجهات الطبية في مصر، لمناقشة فكرة إجراء معادلة لخريجي كليات الصيدلة لإمكانية تحولهم إلى أطباء، جدل واسع في المجتمع الطبي، وطرحت تساؤلات حول مصير خريجي كلية الطب ولماذا لا تلجأ إليهم الوزارة، إضافة إلى صعوبة تأهل الصيدلي بشهادة معادلة فقط.

وقال الدكتور أيمن محمود، أستاذ التخدير بجامعة الفيوم: إن مناقشة فكرة تحويل خريجي الصيدلة بعد المعادلة لطبيب بشري مرفوضة تماما، مشيدا بقرار نقابة الأطباء والرد على بيان الأكاديمية العسكرية.

وأضاف أيمن في تصريح لـ"صدى البلد"، أن وزارة الصحة لديها دفعة كاملة 7000 طبيب خارج المنظومة الصحية، ومعهم حاصلين على شهادة الطب، منذ 7 سنوات، ولكن الوزارة ترفض مطالبهم المتمثلة في تعديل نظام التكليف المستجد.

وأشار أستاذ التخدير، إلى مشاركته في إحدى الحملات التوعوية، وكان معه دكاترة صيادلة، يرفضون أن يتم الزج بهم في وصف أدوية أو صرفها للمرضى بدون استشارة الطبيب البشري، وذلك إيمانا منهم بدورهم في صناعة الدواء وتركيبه، وليس وصفه للمريض.

من جانبها، قالت الدكتور أمل عتمان الصيدلانية وإحدى خريجات كلية الصيدلة بجامعة القاهرة، إن لكل مهنة دور مهم في المجتمع، وإذا كانت مهنة الطب البشري مهمة كذلك الصيدلة أهم، موضحة أن الطبيب البشري مهمته تقتصر على التشخيص والجراحة ولكن من غير الدواء الذي يخترعه ويحضره الصيدلي يصعب علاج المريض.

وأَضافت أمل، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن المشكلة في مصر هي عدم التقدير الكافي للصيادلة وذلك لعدم توافر الإمكانيات، بالإضافة إلى عدد الصيادلة الزائد عن الحاجة المجتمعية.

وأشارت الدكتورة الصيدلانية، إلى أن خريجي كلية الصيدلة يدرسون مواد مختلفة عن التي تدرس في الطب البشري بشكل كبير، موضحة أن معادلة طلاب الطب البشري تحتاج نفس السنوات والساعات التي يحتاجها الطبيب البشري، وهي لا تقل عن 6 سنوات، لافتة إلى أنه من الأفضل تطوير مهنة الصيدلة، وذلك لأن صناعة الدواء هي ثاني أهم صناعة على مستوى العالم.
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