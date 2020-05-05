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تعليم

طارق شوقي ينشر فيديو لطالب يسرد مزايا نظام التعليم الجديد

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 11:43 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مقطع فيديو جديدا كتب إلى جانبه "هذا فيديو رائع لطالب مصري رائع من ملايين طلابنا الموهوبين المتعطشين لتعليم أفضل".

وأضاف وزير التربية والتعليم "لعل الوقت قد حان أن نترك أولادنا يعبرون عن أنفسهم ويتعرفون على قدراتهم ويقودون مصرنا الحبيبة بكل اقتدار في أقرب فرصة".

وقد ظهر في هذا الفيديو الطالب عمر محمد سامي بمدرسة عقبة بن نافع الثانوية العسكرية بجرجا بمحافظة سوهاج الذي أكد خلال الفيديو أن أصدقاءه دائما ما يسألونه عن سر تحمسه لنظام التعليم الجديد.

وأوضح الطالب "أن أي نظام جديد في البداية يكون صعب التعود عليه وبالتالي فتخوفات البعض منطقية الآن". 

وأشار الطالب إلى أن نظام التعليم الجديد يقوم على الابتكار والإبداع، ويجعل الطالب يبحث عن المعلومة بالطريقة التي يريدها ويذاكر المعلومة بالشكل الذي يريده بعيدا عن الحفظ والصم.

وأشار الطالب إلى أنه ذات يوم كان في حصة الكيمياء في 2018 ، وقال : فبحثت في بنك المعرفة ، وحاولت ان ابحث عن المعلومات ، وهذا الأمر ساعدني على ان احب مادة الكيمياء .

وقال الطالب : ان بنك المعرفة المصري يتيح كافة طرق التعلم بعيدا عن الطريقة التقليدية الموجودة في كتاب المدرسة ، الذي كان يعتمد على ارهاق الطالب بدنيا دون ان يحقق اي ذكاء.

وأضاف : وزير التربية والتعليم يسعى لتشجيع الطالب على الابتكار والتفكير ، مشيرا إلى أن المجاميع المبالغ فيها خلال الاعوام الماضية لم تكن دليلا على انه فائق الذكاء ولكنه فقط يجيد مهارة الحفظ .

ولفت الطالب إلى أن نظام التعليم الجديد سيصلح أخطاء نظام التعليم القديم ، فلم يعد منهج الكتاب المدرسي كلامه صلب وغير قابل للتغيير.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد الفيديو الذي نشره الوزير لهذا الطالب المذكور .

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