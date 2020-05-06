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سيارات

تعرف على آول زجاج أمامى منحنى فى تاريخ السيارات .. صور

الأربعاء 06/مايو/2020 - 10:26 م
صدى البلد
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كريم عاطف

كان والتر بي كرايسلر يشق مدير مصنع بيتسبرغ لأعمال القاطرات الأمريكية ثم إلى بويك. نجح في العمل مع بويك التابعة لجنرال موتورز براتب عام 1917 وبمبلغ لا يمكن تخيله كان تقريبًا 175000 دولارًا سنويًا  ويعتبر عالي في ذلك الزمن ، ثم غادر بعدها ليبدأ مشروعه الجديد لعمل شركة سيارات خاصة به.

انضم  إلى والتر كرايسلر ، كان فريقًا تم اتحاده تحت الإبداع الهندسي ، وكان أفضل إنجاز لهم هو ايرفلو في عام 1934 . نمت فكرتها من التجارب التي بدأها كارل براير في أواخر عشرينيات القرن العشرين على انسيابية مقاومة السيارة للهواء .

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تظهر انسيابية تدفق الهواء نتائج هذه التجربة وغيرها من تجارب شكلها المصمم على شكل دمعة او قطرة وشبك المبرد الأمامي شديدة الإنسيابية وهي أول سيارة تحمل أول زجاج أمامي منحني من قطعة واحدة.

على الرغم من استخدام إطار خفيف الوزن ، فإن الجسم الفولاذي المكون من قطعة واحدة يوفر صلابة للهيكل المعدني ، وتم وضع المحرك على وسط المحور الأمامي وليس خلفه مثل السيارات التي صنعت قبلها .

كان طراز كرايسلر ايرفلو الذي انتج عام 1934 أفضل سيارة في جميع أنحاء العالم. فالحماس الاول لهذا المفهوم أعقبه الشك.

بسبب الإعلانات التي أظهرتها أنها  اندفعت فوق منحدر صخري ، ثم اختفت ، لم يكن المشترون يخططون للقيادة فوق المنحدرات. وارادو أيضًا توفير قيمتها العالية بشراء سيارة أقل من نصف ثمنها ، وكان سعرها يبدأ من 1.345 دولار أمريكي و صُنع منها  35740 سيارة بين عامي 1934 و 1937 وللأسف أختفت بعد ثلاث سنوات ، وضاعت فرصتها التي من المفترض ان تكون في محلها .

تعرف على آول زجاج أمامى منحنى فى تاريخ السيارات .. صور
تعرف على آول زجاج أمامى منحنى فى تاريخ السيارات .. صور
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