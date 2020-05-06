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سيارات

خطوات للحصول على سماعات ونظام صوتي في السيارة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 11:01 م
صدى البلد
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كريم عاطف

يحتاج تحسين مستوى سماعات السيارات والأنظمة الصوتية الداعمة لها في السيارة، عدة أمور من أهمها تغيير سماعات السيارات الافتراضية، وعلى الرغم من تطور الأنظمة الصوتية الافتراضية للسيارات إلا أن حتى الشركات التي تدعي أن سياراتها تمتلك أنظمة صوتية رفيعة المستوى، لكن لا تزال تستخدم سماعات السيارات الضعيفة ومضخمات الصوت الرخيصة التي لا يمكنها أن تقدم التجربة الصوتية المطلوبة وذلك باستبدال سماعات السيارات الافتراضية بسماعات جديدة احترافية.

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كذلك يمكنك اختيار جودة أفضل للملفات الصوتية وهو ما قد يكون أكثر من كاف عند الاستماع إلى الموسيقى من خلال سماعات الرأس، لكنه ليس كافيا على الإطلاق عند استخدام السماعات المتميزة أو سماعات السيارات عالية الجودة.


كما يمكنك تخطي محول DAC الافتراضي في سيارتك إن كان مشغل الموسيقى يدعم التوصيل عبر USB، حيث يمكنك استخدام محول خارجي عالي الجودة.


ولكن قبلًا يجب التأكد من إمكانية هذا من خلال مراجعة الخصائص والمواصفات الفنية الخاصة بمشغل الموسيقى في سيارتك. إضافة إلى استخدام أنظمة العزل الصوتي حيث تعمل أنظمة العزل الصوتي على تقليل الاهتزاز وعزل الضوضاء الخارجية، وهكذا يمكنها تحسين التجربة الصوتية بأكملها.

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