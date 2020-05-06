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محافظات

صحة أسوان تبدأ فى أخذ بلازما المتعافين لتقديمها كحقن للمصابين بكورونا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 11:55 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
قامت إدارة الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بأسوان مساء الأربعاء بأخذ عينات دم ببلازما من المتعافين من الفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وذلك لعلاج الحالات الحرجة، داخل مستشفى أسوان التخصصى للعزل بالصداقة الجديدة.

ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وبإشراف من الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية.

ومن جانبه أكد الدكتور نجيب نجيب إدارة الطب الوقائي بأسوان أنه قام اثنان من المتعافين من فيروس كورونا بمدينة أسوان، بالتبرع بعينات دم ببلازما، وذلك لمساهمة في علاج الحالات الحرجة المصابة بالفيروس قاتل.

وقال بأن هؤلاء المتعافين هم أول أسرة كاملة كانت مصابة بفيروس كورونا ، وعقب تقديم دعوة لهم لم يتأخروا، وعلى الفور ذهبوا إلى المستشفى وقاموا بالتبرع بدمهم.

وأوضح نجيب أنهم أول متعافيين يتبرعون بالدم ببلازما "الأجسام المضادة" داخل المحافظة، وأن هذه الحالة المتبرعة محمد.ع.ا هو وزوجته بهدف المساهمة فى تقديم العلاج للمصابين بفيروس وهم كانوا أول مصابين بالفيروس داخل المحافظة. 

وتابع الدكتور نجيب نجيب بأن أخذ العينات كان داخل معمل الدم بمستشفى أسوان الجامعى، وبعد الإنتهاء من أخذها على الفور يتم فصلها ويقوموا بذهاب تلك العينات إلى مستشفي الصداقة التخصصى بأسوان الحجر الصحى وتقديمها لمرضى الحالات الحرجة.

والجدير بالذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة قد أعلنت الخميس الماضى عن بدء تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد ببلازما المتعافيين من الفيروس، وذلك لعلاج الحالات الحرجة.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان لها بأنها قامت بإستخلاص بلازما لعدد من المرضى متعافيين حيث تم إجراء التحاليل الخاصة بأمان البلازما بعد إستخلاصها ، بالإضافة إلى إجراء قياس لمستوى الأجسام المضادة بالبلازما .

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