عواقبه كارثية.. رئيس الصحة العالمية يحذر دول العالم من الاستعجال في رفع الإغلاق

حذر رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، من أن الدول التي ترفع قيود حرية الحركة وإغلاق المحلات تخضع نفسها تحت خطر انتشار فيروس كورونا، مطالبا الحكومات حول العالم بالتأني وعدم الاستعجال تجنبا لفرضها من جديد ولكن بصورة أقسى.





وقال المدير العام في مؤتمر صحفي في جنيف حول فيروسات كورونا "إن خطر العودة إلى الإغلاق يظل حقيقيا للغاية إذا لم تقم البلدان بإدارة عملية الانتقال بعناية فائقة وبنهج تدريجي".





وقال تيدروس إنه يجب على الدول اتخاذ سلسلة من الخطوات قبل رفع القيود المفروضة على السفر وغيرها من إجراءات مكافحة الفيروسات بما في ذلك وجود برامج مراقبة المراقبة وضمان جاهزية النظام الصحي.





وحذر من عدم وجود أنظمة رعاية صحية قوية ، سيكون من المستحيل العودة إلى الحياة الطبيعية بعد أن يتلاشى الوباء، قائلًا: "سوف تتراجع جائحة كوفيد 19 في نهاية المطاف، ولكن لا يمكن العودة إلى العمل كالمعتاد" COVID





ومع بدء الهند رفع القيود الأسبوع الجاري، ارتفع عدد القتلى وعدد الإصابات بشكل حاد حيث انتشر الفيروس بقوة أكبر بعد عودة الناس إلى الشوارع.





والهند، التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، لديها معدل إصابة للفرد أقل بكثير من العديد من الدول الأخرى، بما في ذلك العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة ، وذلك بفضل إجراءات الإغلاق الصارمة.





ومع ذلك، ارتفع عدد القتلى اليومي من بضع عشرات قبل نحو ثلاثة أسابيع إلى أكثر من 100.





وفي الهند حاليًا 52340 حالة مؤكدة و 1768 حالة وفاة ، وفقًا لموقع تتبع فيروس كورونا بجامعة جونز هوبكنز.