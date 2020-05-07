مطالبات بالتحقيق.. حقيقة إلقاء مصابة بفيروس كورونا على الأرض في مستشفى شبين القناطر

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك صورا لسيدة مصابة بفيروس كورونا، وملقاة بفناء مستشفى شبين القناطر بجوار سيارة الإسعاف مطالبين بسرعة التحقيق فى الواقعة، متهمين إدارة المستشفى بالإهمال وإصابة المريضة بالفيروس أثناء علاجها بالمستشفى.

وأكد الدكتور حسن منصور، مدير مستشفى شبين القناطر، أنه لا صحة لما تردد بأن المريضة أصيبت بعدوى فيروس كورونا من المستشفى لأنها لم تمكث إلا ثلاثة أيام، بينما فترة حضانة الفيروس تمتد لـ14 يوما، معبرا عن أسفه لتصوير العاملين بالمستشفى على أنهم مقصرون رغم ما يُبذل من جهد.

وقال إن السيدة حضرت منذ 3 أيام وكانت تعاني من غيبوبة كبدية مع ارتفاع في درجة الحرارة وكحة، وخضعت لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقت علاج ما قبل الغيبوبة.

وأضاف أنه تم إجراء فحوصات الاشتباه في فيروس كورونا، وتم أخذ مسحة طبية منها وإرسالها للمعامل المركزية، وكانت النتيجة إيجابية، وبناءً على ذلك تم تسليمها إلى رجال الإسعاف مع خطاب التحويل وانتهت بذلك مهمة المستشفى.

وأوضح أن المريض في حالة ما قبل الغيبوبة يعيش حالة من عدم الوعي والهياج، مشيرا إلى أن المريضة سبق وأن خرجت من غرفة العناية المركزة وتمت إعادتها، وأنه نما إلى علمه أنها هاجت وألقت بنفسها بجانب عربة الإسعاف قائلا: "مفيش حد عاقل أو متزن يخشى الله، ويحترم سترة وآدمية مريضة أن يقوم بتصويرها وهي فى حالة هياج، وترفض ركوب عربة الإسعاف".

من ناحية أخرى، استمرت وحدة مكافحة العدوى بمستشفى شبين القناطر المركزي في عمليات تعقيم وتطهير قسم الرعاية المركزة بالمستشفى عقب اكتشاف إصابة ممرضة بفيروس كورونا، كما نبه المستشفى على المخالطين من العاملين بالقسم من أطباء وتمريض وعمال بالعزل المنزلي ومنحتهم إجازة لحين ورود خضوعهم للمتابعة.

فيما تم الدفع بطاقم طبي جديد لإدارة القسم، والذي شهد غلقا جزئيا لمدة 24 ساعة فقط لحين انتهاء التطهير والتعقيم، كما تم نقل الممرضة لأحد مستشفيات العزل وفحص المخالطين لها ولم تظهر أي حالات إصابة عليهم.

وقرر المستشفى تطهير وتعقيم القسم كإجراء احترازى لمدة 24 ساعة فقط، وتم منع دخول أي حالات فيها حتى انتهت أعمال مكافحة العدوى وعودة القسم لنشاطه.