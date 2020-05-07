كورونا يسقط اقتصاد الدوحة.. الخطوط القطرية تبحث عن قروض بمليارات الدولارات

يعاني الاقتصاد القطري من ركود كبير بعد تفشي فيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19 ما دفع الخطوط الجوية القطرية للبحث عن قروض بمليارات الدولارات.





وتجري الخطوط الجوية القطرية محادثات مع بنوك بشأن قروض بمليارات الدولارات، إذ تتأهب شركة الطيران المملوكة للدولة للبدء في إعادة بناء شبكتها التي تضررت بفعل جائحة فيروس كورونا، وفق قول ثلاثة مصادر مطلعة.





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وتجري المحادثات مع البنوك على أساس ثنائي، فيما أضاف أحد المصادر أن الشركة قد تبحث تقديم ضمان من وزارة المالية لجمع التمويل.





وأعلنت الخطوط القطرية، التي امتنعت عن التعقيب على المحادثات، أنها ستعيد فتح مسارات اضطرت للتخلي عنها خلال التفشي الذي تسبب في توقف شبه تام للسفر الجوي.