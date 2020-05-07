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أخبار العالم

أخيرا.. التوصل لأول لقاح لـ كورونا

الخميس 07/مايو/2020 - 12:50 م
أخيرا.. التوصل لأول
أخيرا.. التوصل لأول لقاح لـ كورونا
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام الأمريكية اليوم، الخميس، بشرى سارة حول إعلان علماء بريطانيين التوصل إلى أول لقاح محتمل للقضاء على تفشي فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد 19".

وأوضح العلماء الإيطاليون أنهم طوروا لقاحا محتملا ضد كورونا عن طريق إنماء الأجسام المضادة في الفئران وفق صحيفة "نيويورك بوست".

وأظهر العلماء أنها قادرة على تحييد فيروس كورونا في أول اختراق عالمي. 

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وقالت شركة الأدوية المحلية "تاكيس" (Takis) إن الاختبارات المعملية في مستشفى Spallanzani للأمراض المعدية في روما، وجدت أن اللقاح المحتمل يمكن أن يحيد الفيروس في الخلايا البشرية، وفقا لتقرير نشرته مجلة "ساينس تايمز".

وقال الرئيس التنفيذي، لويجي اوريسيتشيو، لوكالة الأنباء الإيطالية ANSA، إنها المرة الأولى التي يجد فيها الباحثون طريقة لتحييد فيروس "كوفيد 19"، ومن المقرر أن تبدأ التجارب البشرية في الصيف.

وأضاف موضحا: "وفقا لمستشفى Spallanzani، على حد علمنا، نحن الأوائل في العالم حتى الآن الذين أظهروا تحييد فيروس كورونا بواسطة لقاح. نحن نتوقع أن يحدث هذا لدى البشر أيضا".

وقال العلماء إن اختباراتهم أظهرت أنه باستخدام لقاح واحد فقط، طورت الفئران أجساما مضادة يمكنها حجب الفيروس في الخلايا البشرية وطوروا 5 لقاحات مختلفة واختاروا اللقاحين اللذين أظهرا أفضل النتائج، وفقا لـ Science Times.

وقالت مجلة "ساينس تايمز" إن اللقاحات المرشحة تستخدم عملية تسمى "Electroporation" - وهي تقنية تستخدم نبضات كهربائية عالية الجهد لجعل الجلد أكثر نفاذية، للمساعدة في اختراق الخلايا وتحفيز جهاز المناعة.

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