خاص - إجراءات التموين بالشون والصوامع لمواجهة كورونا خلال موسم توريد القمح

تتخذ وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة من الإجراءات الاحترازية بشأن استلام القمح من المزارعين مع بداية موسم توريد القمح المحلي منتصف أبريل الماضي لمواجهة انتشار فيروس كورونا أبرزها التزام لجان استلام القمح بارتداء المهمات الوقائية.









أكد أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية ان توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية للجان الفرز والاستلام في المحافظات تشدد على الالتزام بالاجراءات احترازية والتعقيم بالمطهرات وارتداء الكمامات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا.





وأوضح كمال أن غرف العمليات المركزية لمتابعة استلام القمح من المزارعين بالتموين وبالتنسيق مع المحافظين والمحليات تتخذ مجموعة إجراءات احترازية مشددة لمنع التزاحم داخل الشون والصوامع، لمكافحة التجمعات وانتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19.





وتابع: يتم التأكيد على النظافة التامة داخل جميع المواقع وخارجها من خلال التعقيم والتطهير، وارتداء الكمامات وتعقيم السيارات أثناء استلام وتوريد المحصول.



