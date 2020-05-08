تويوتا وسوبارو يتشاركان فى إنتاج موديل 86 الرياضى الجديد..صور

أعلنت شركة تويوتا عن أن السيارة موديل 86 الرياضية تستعد للحصول على جيل جديد بالكامل باسم GR86 ، وستتعاون مع سوبارو في تطوير الموديل، ولكن سيكون الانتاج الرسمى لها بعد فترة من الان بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 .





من أهم المعلومات المتوفرة عن السيارة هو حصولها على محرك جديد بشاحن تيربو، غالبًا نفس محرك 4 سلندر تيربو سعة 2.4 لتر لسوبارو.

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مع العلم أن المحرك حاليًا تصل قوته إلى 260 حصان مع عزم 375 نيوتن.متر في موديل سوبارو اسنت، ولكن قد نرى تحسينات لهذه الأرقام في GR86.

كما من المتوقع أن الموديل سيحصل على جير يدوي بجانب الجير الأوتوماتيكي.. وبشكل عام ستحافظ 86 على مكانتها كخيار أرخص لسوبرا، ويُذكر أن تطوير الموديل يتم بالتوازي مع سوبارو BRZ الجيل الجديد وسيتم إنتاجهما في نفس المصنع الأمريكي.

من المتوقع اعتماد الموديلين على منصة جديدة من تويوتا لمشاركة النفقات، وقد كان من المتوقع تدشين GR86 في صيف 2021، ولكن قد يتأخر الموعد بسبب الوباء الحالي.. كما من المتوقع أن يبدأ السعر من حوالي 30,000 دولار .