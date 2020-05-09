وفاة أول طبيب من الجيش الأبيض متأثرا بفيروس كورونا بالشرقية

ومن جانبة أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، انه تم خروج ٣ حالات أخرى من مستشفى العزل بقرية شيبة مركز الزقازيق، والتي تم تخصيصها من جمعية الهلال الأحمر بالشرقية لمديرية الشئون الصحية، وذلك بعد تماثلهم للشفاء تمامًا من فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".









وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه جاء ذلك بعد تناولهم العلاج وفقًا للبروتوكول المحدد من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية.





وأشار "مسعود" الى أنه وصل إجمالي حالات الشفاء إلى ٧ حالات حتى الآن، وفي خلال ٢٤ ساعة، بعد خروج أول ٤ حالات أمس، وعودتهم إلى ذويهم بحالة جيدة.