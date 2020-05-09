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محافظات

وفاة أول طبيب من الجيش الأبيض متأثرا بفيروس كورونا بالشرقية

السبت 09/مايو/2020 - 02:20 ص
وفاة طبيب من مستشفة
وفاة طبيب من مستشفة العزل
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محمد الطحاوي
نعت نقابة أطباء الشرقية في بيان لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الدكتور "أحمد عزت دراز" والذي وافته المنية داخل مستشفى العزل متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت النقابة: البقاء لله بقلوب يعتصرها الألم تنعي نقابة أطباء الشرقية الدكتور احمد عزت دراز نائب مدير اداره منيا القمح الصحية فى ذمه الله والذي توفى فى مستشفى العزل بابو خليفه الله يرحمه و يتقبله في الشهداء.

ومن جانبة أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، انه تم خروج ٣ حالات أخرى من مستشفى العزل بقرية شيبة مركز الزقازيق، والتي تم تخصيصها من جمعية الهلال الأحمر بالشرقية لمديرية الشئون الصحية، وذلك بعد تماثلهم للشفاء تمامًا من فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".


وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه جاء ذلك بعد تناولهم العلاج وفقًا للبروتوكول المحدد من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية.

وأشار "مسعود" الى أنه وصل إجمالي حالات الشفاء إلى ٧ حالات حتى الآن، وفي خلال ٢٤ ساعة، بعد خروج أول ٤ حالات أمس، وعودتهم إلى ذويهم بحالة جيدة.
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