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رياضة

إصابة صاحب أجمل هدف في تاريخ كأس العالم بـ فيروس كورونا

السبت 09/مايو/2020 - 10:42 ص
نيجريتي
نيجريتي
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إسراء أشرف

أعلن مانويل نيجريتي، لاعب كرة القدم المكسيكي السابق، الذي اختير هدفه أمام بلغاريا في مونديال المكسيك 1986 كأجمل هدف في تاريخ كأس العالم، إصابته بفيروس كورونا المستجد.



وكتب "نجريتي"، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، "اختبار فيروس كورونا، الذي خضعت له جاءت نتيجته إيجابية".



وأضاف "أنا في حالة جيدة في المنزل وأتبع التوصيات الطبية".



وكان نيجريتي (61 عامًا) قد بدأ مشواره الكروي عام 1979 مع فريق بوماس أونام المكسيكي، يليه سبورتنج لشبونة البرتغالي، وخيخون الإسباني قبل أن يعود للدوري المكسيكي مجددا.



وتم اختيار هدف نيجريتي أمام بلغاريا، بثمن نهائي مونديال 1986 والتي انتهت بفوز المكسيك 2-0، كأفضل هدف في تاريخ بطولات كأس العالم، بحسب استفتاء جماهيري أجراه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".


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