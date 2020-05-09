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تعليم

باتخاذ الإجراءات الاحترازية.. تعليم أسوان تتابع تسليم المشروعات البحثية الطلابية بالمدارس .. صور

السبت 09/مايو/2020 - 04:47 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح

تابع الدكتورالسيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان إجراءات تسلم المدارس للمشروعات البحثية للطلاب فى يومها الأول وفق الجدول المعلن من قبل الوزارة، والذى يبدأ اليوم ويستمر حتى 16 مايو الجارى .

وقد تم اليوم إستلام المشروعات البحثية الخاصة بالصفوف ( الثالث الابتدائى / الأول الإعدادى / الأول الثانوى مجندين ومنازل ودمج ) وذلك فى إطار توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الخاصة بتسليم المشروعات البحثية.

وأكد السيد الفيومى أن هناك تعليمات مشددة لجميع المدارس واللجان القائمة على استلام المشروعات البحثية بضرورة إتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا  حيث تم تطهير وتعقيم المدارس، والحفاظ على مسافات مناسبة بين الأفراد وارتداء الكمامات والقفازات للحفاظ على سلامة العاملين باللجان والطلاب وأولياء أمورهم .

وقال الفيومى إنه تم الالتزام الكامل بكافة التعليمات التى أصدرها وزير التربية والتعليم لآلية التسليم الممثلة فى التسلم من أى طالب أو ولى أمر يرغب بالتسليم الورقى وذلك بوضع المشروع البحثى بمظروف أبيض مدون عليه الرقم التعريفى للطالب مرفق به الرمز الخاص بصفه الدراسى.

مع الأخذ فى الإعتبار أحقية الطالب وولى الأمر فى رفع المشروع البحثى على منصة إدمودو طوال الفترة التى حددها الوزير، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع الطلاب .

 

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باتخاذ الإجراءات الاحترازية.. تعليم أسوان تتابع تسليم المشروعات البحثية الطلابية بالمدارس .. صور
باتخاذ الإجراءات الاحترازية.. تعليم أسوان تتابع تسليم المشروعات البحثية الطلابية بالمدارس .. صور
باتخاذ الإجراءات الاحترازية.. تعليم أسوان تتابع تسليم المشروعات البحثية الطلابية بالمدارس .. صور
باتخاذ الإجراءات الاحترازية.. تعليم أسوان تتابع تسليم المشروعات البحثية الطلابية بالمدارس .. صور
باتخاذ الإجراءات الاحترازية.. تعليم أسوان تتابع تسليم المشروعات البحثية الطلابية بالمدارس .. صور
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