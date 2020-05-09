الكاظمي للأمريكيين والإيرانيين: العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات والاعتداءات

استقبل رئيس الوزراء العراقي الجديد، مصطفى الكاظمي، السفير الأمريكي لدى بغداد، ماثيو تولر، الذي هنأه بمناسبة نيل حكومته الثقة في مجلس النواب العراقي.





ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن "الكاظمي أكد خلال استقباله للسفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر، أن العراق لن يكون ساحة لتصفيات الحسابات والاعتداء على أية دولة جارة أو صديقة".













وأضافت أن "الكاظمي أكد ضرورة التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات الاقتصادية والأمنية ومواجهة الإرهاب والتحضير للحوار الاستراتيجي بين البلدين ، والعمل على حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة وإبعادها عن المخاطر".





ومن جهته، أكد السفير الأمريكي استعداد بلاده لدعم العراق في مكافحة فيروس كورونا.





وفي السياق ذاته، استقبل الكاظمي، السفير الإيراني لدى العراق، إيرج مسجدي ، في مكتبه بالقصر الحكومي.





وأكد الكاظمي لسفير طهران أن "العراق لن يكون ممرا أو مقرا للإرهاب أو منطلقا للاعتداء على أية دولة أو ساحة لتصفية الحسابات".