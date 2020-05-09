AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الكاظمي للأمريكيين والإيرانيين: العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات والاعتداءات

السبت 09/مايو/2020 - 06:10 م
رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
Advertisements
قسم الخارجي
استقبل رئيس الوزراء العراقي الجديد، مصطفى الكاظمي، السفير الأمريكي لدى بغداد، ماثيو تولر، الذي هنأه بمناسبة نيل حكومته الثقة في مجلس النواب العراقي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن "الكاظمي أكد خلال استقباله للسفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر، أن العراق لن يكون ساحة لتصفيات الحسابات والاعتداء على أية دولة جارة أو صديقة".



وأضافت أن "الكاظمي أكد ضرورة التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات الاقتصادية والأمنية ومواجهة الإرهاب والتحضير للحوار الاستراتيجي بين البلدين ، والعمل على حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة وإبعادها عن المخاطر".

ومن جهته، أكد السفير الأمريكي استعداد بلاده لدعم العراق في مكافحة فيروس كورونا.

وفي السياق ذاته، استقبل الكاظمي، السفير الإيراني لدى العراق، إيرج مسجدي، في مكتبه بالقصر الحكومي.

وأكد الكاظمي لسفير طهران أن "العراق لن يكون ممرا أو مقرا للإرهاب أو منطلقا للاعتداء على أية دولة أو ساحة لتصفية الحسابات". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكومة الذرفي تكتمل رغم الكورونا

التركمان يهاجمونه والمالكي يتربص به..هل ينجح مصطفى الكاظمي فى العبور بـ سفينة العراق لبر الأمان

ترشيحاتنا

أخبار الفن| قصة حبس شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالي 30 عاما.. غادة عبد الرازق تتهم الناقد طارق الشناوي بالحصول على أموال للإشادة بالأعمال الفنية

خطاب سري من وزير العدل لرئيس مجلس الدولة.. مستندات

مدبولي من مطار القاهرة: سنتعايش مع فيروس كورونا.. وتطبيق إجراءات الوقاية بكل حزم وصرامة

الداخلية: ضبط 23 ألف شخص خالفوا قرار الحظر

تجديد حبس حنين حسام فتاة التيك توك

فيها حاجة حلوة.. قبطى يجهز مائدة رحمن ويوصلها دليفرى للصائمين بالأقصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة بلا قلب .. العثور على رضيع عاريًا فى مقلب قمامة بالزقازيق .. صور

هيونداي تطرح شاحنة مستقبلية تنافس تويوتا هايلوكس وفورد رينجر .. صور

بـ عباءة ملونة.. روجينا تبهر جمهورها في إطلالة جديدة