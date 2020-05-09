دول تنجو من فيروس كورونا.. تعرف عليها

وسط تفشي فيروس كورونا في بلدان العالم وإصابة الملايين بالفيروس المستجد في نحو 187 دولة، هناك دول لم تدخل في سباق الإصابة بـ كوفيد -19 ولم تسجل بداخلها حالات وفيات بهذا الوباء العالمي.





13 دولة متفرقة في قارات آسيا وأفريقيا و أوقيانوسيا تنعم بأجواء خالية من الفيروس المستجد كورونا، بحسب ما نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.





على الرغم من أن تفشي الفيروس وظهوره الاول كان في القارة الآسيوية إلا أن دولا مثل كورويا الشمالية وتركمانستان لم تسجل أي إصابات.





كما لم تسجل في أوقيانوسيا "جزر سليمان، وتونجا، وفانواتو، وجزر مارشال، وساموا، وبالاو، وكيريباتي، وتوفالو، وميكورونيزا، وناوروا، وفي أفريقيا ليسوتو" حيث لم تدخل في تعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





بينما تعيش دول باقي دول العالم كابوس الفيروس القاتل، فقد بلغت أعداد الوفيات 270 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا، ونحو 4 ملايين شخص مصاب.



