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رامز مصيبة سودة.. صدمة ريهام عبد الغفور بعد رؤية المجنون رسمي.. فيديو

السبت 09/مايو/2020 - 07:01 م
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
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هاني حسين
علقت الفنانة ريهام عبد الغفور، على صورة الفنان رامز جلال قبل ظهوره وتنفيذ المقلب، قائلة:"  رامز مصيبة سودة".

ودخلت ريهام عبد الغفور في حالة من الدهشة والصدمة فور رؤية رامز جلال في برنامج " رامز مجنون رسمي".

وسخر الفنان رامز جلال من  ضحيته ريهام عبد الغفور، في برنامج " رامز مجنون رسمي"، قائلا:"  اليوم هو يوم العزة ورد الاعتبار لضميري المهني وتحطيم اسطورة كل انثى عنيدة تحاول الصمود".

وتابع رامز جلال:"  معانا  بسكوتة الشاشة وغريبة الدراما، والعبد لله عنيد ومثابر وحلقة اليوم اكبر مثال، والمدام لما جبتها من سنوات رد فعلها  مكيفنيش وأنا حطتها في دماغي واستنيت اللحظة اللي اخد بتاري". 

وقعت الفنانة  ريهام عبد الغفور، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»،  فى حلقة مساء اليوم السبت والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.

وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويتم تقييد الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

وخلال الفترة الأخيرة، عرضت قناة "ام بي سي مصر"، التتر الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال، والذي يعرف بـ "رامز مجنون رسمي"، وحقق ملايين المشاهدات في زمن قياسي.
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