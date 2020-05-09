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توك شو

ريهام عبد الغفور بعد رؤية الثعبان: انا بتخنق يا رامز وعندي فوبيا.. فيديو

السبت 09/مايو/2020 - 07:17 م
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
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هاني حسين
وقعت الفنانة ريهام عبد الغفور، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»،  فى حلقة مساء اليوم السبت والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.

ودخلت ريهام في حالة في الصدمة بعد  قيام رامز جلال بوضعها في  حوض مياه، ورددت:"  انا بتخنق يا رامز وبيجيلي فوبيا ".

واستمرت ريهام عبد الغفور في البكاء بعد رؤية الثعبان الذي يهدد به رامز جلال ضيوفه.

وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويتم تقييد الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

وخلال الفترة الأخيرة، عرضت قناة "ام بي سي مصر"، التتر الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال، والذي يعرف بـ "رامز مجنون رسمي"، وحقق ملايين المشاهدات في زمن قياسي.

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