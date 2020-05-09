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شلوت على السلم.. ريهام عبد الغفور بعد إمساكها بـ رامز جلال.. فيديو

السبت 09/مايو/2020 - 07:30 م
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور ورامز جلال
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هاني حسين
سقطت الفنانة ريهام عبد الغفور في حوض ممتلئ بالمياه في نهاية مقلب رامز جلال في برنامج " رامز مجنون رسمي".

وبعد خروجها من الحوض، ضربت ريهام عبد الغفور رامز جلال بـ «الشلوت»، ثم سقطت من أعلى السلم معه.

وقعت الفنانة ريهام عبد الغفور، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»،  فى حلقة مساء اليوم السبت والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.

وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.


ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

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