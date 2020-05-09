بعد إثارته لقضيتها.. الديهى يعلق على تجديد حبس حنين حسام

وجه الإعلامى نشأت الديهى، دعوة إلى أولياء الأمور إلى الانتباه من أسرهم وذويهم، ومتابعة ما يفعلونه، خاصة بعد قضية فتاة التيك توك حنين حسام.

جاء ذلك تعليقا من الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، على خبر تجديد حبس حنين حسام 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معها لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري،.

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وأشاد الديهى، ببيان السيد النائب العام الأخير بشأن الموضوع.

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، قبول الاستئناف المقدم من النيابة العامة على إخلاء سبيل اليوتيوبر حنين حسام المعروفة بفتاة التيك توك بكفالة 50 ألف جنيه، وقرر تجديد حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معها لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

وكانت أثارت قضية الطالبة حنين حسام، الشهيرة بـ فتاة التيك توك، جدلا كبيرا بعد اتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، إنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.