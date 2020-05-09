AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تاج الدين: 5% فقط من مصابي كورونا يتم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي .. فيديو

السبت 09/مايو/2020 - 11:56 م
الدكتور عوض تاج الدين
الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، إن لدينا مليون حالة خاضعة للفحص  من ومحافظتي القاهرة والاسكندرية يحتلان المرتبة الاولي من حيث المصابين بسبب الزحام و التكدسات.

وأضاف «تاج الدين» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج «مساء دي إم سي» أن هناك حالات مصابة بأمراض مزمنة تحتاج الى أجهزة التنفس الصناعي ويتم التعامل معهم بطريقة منظمة للتعامل مع الحالات.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية، أن هناك أبحاث كثيرة لتشخيص الحالة والتأكد من الإصابة بفيروس كورونا خاصة الالتهاب الرئوي، مؤكدا ان الاختبارات تتم بناء على أسس علمية وطبية للوصول الي اكتشاف ورصد حقيقة الإصابة لمعرفة مصدر الإصابة من خلال الطب الوقائي بالصحة وتتبع الحالات لمعرفة مصدر العدوى وفحص مليون حالة.

وأشار إلى أن الحكومة تبذل ما في جهدها ومازالت مستمرة في العمل للحد من إنتشار فيروس كورونا وعلى المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات، مضيفا أنه يمكن صناعة الكمامات في المنازل.

وشدد على أن لدينا أعداد كافية في أجهزة التنفس موزعة على المستشفيات بمختلف المحافظات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، مؤكدا أن 5% فقط من المصابين بفيروس كورونا يتم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي .

ولفت إلى أننا في مرحلة تحتاج الي الالتزام واتباع كافة التعليمات والإجراءات الاحترازية، وهناك بروتوكولات علاجية بناء على الخبرة المصرية وهناك تجارب وتعاون مع الدول الأجنبية مثل إيطاليا وفرنسا والصين لدعم البروتوكولات العلاجية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يوجه الحكومة بأهمية تصنيع أجهزة التنفس الصناعي.. وبرلمانيون: مصر كانت تستورد من اليابان وماليزيا.. وحتى الآن نحن في معدل الأمان ولكن لابد من اتخاذ كافة التدابير الاحترازية

%80 من مرضى كورونا بنيويورك توفوا.. أجهزة التنفس تضر المرضى وتتلف الرئة

عوض تاج الدين: لدينا كوادر وبنية تحتية طبية قوية لمواجهة كورونا

لرصد تأثيره الإكلينيكي.. مستشار الرئيس: بدأنا اختبار دواء أفيجان على 50 مريضًا بـ كورونا

عوض تاج الدين: الرئيس السيسي يتابع يوميًا عدد الأسرة وأجهزة التنفس الصناعي لمرضى كورونا

مستشار الرئيس يعلق على زيادة أرقام مصابي كورونا في مصر ويؤكد جاهزون للأسوأ

ترشيحاتنا

تصل إلى 25%.. تعرف على قيمة الضريبة الجديدة على الدخل بعد تصديق الرئيس

امرأة بلا قلب .. العثور على رضيع عاريًا فى مقلب قمامة بالزقازيق .. صور

أخبار الزمالك.. رفع العقوبة عن بن شرقي وتحذير للاعبين .. واتخاذ إجراءات انتقال لاعب الأهلي لصفوف الفريق

طريقة تحضير مشروب السوبيا فى المنزل

تشرة الحوادث.. اِعرف عقوبة حنين بعد اتهامها بالاتجار بالبشر .. محاكمة حدث بتهمة هتك عرض طفلة بالعياط

مستشار الرئيس للصحة والوقاية: 85% من المصابين بـ كورونا لم تظهر عليهم أعراض.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت اسود.. هنادي مهنا تستعرض أناقتها على إنستجرام.. شاهد

طريقة عمل المرقوق بأسهل الوصفات

سيرين عبد النور تشعل السوشيال ميديا بإطلالة كلاسيكية