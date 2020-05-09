تاج الدين: 5% فقط من مصابي كورونا يتم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي .. فيديو

قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، إن لدينا مليون حالة خاضعة للفحص من ومحافظتي القاهرة والاسكندرية يحتلان المرتبة الاولي من حيث المصابين بسبب الزحام و التكدسات.





وأضاف «تاج الدين» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج «مساء دي إم سي» أن هناك حالات مصابة بأمراض مزمنة تحتاج الى أجهزة التنفس الصناعي ويتم التعامل معهم بطريقة منظمة للتعامل مع الحالات.





وأوضح مستشار رئيس الجمهورية، أن هناك أبحاث كثيرة لتشخيص الحالة والتأكد من الإصابة بفيروس كورونا خاصة الالتهاب الرئوي، مؤكدا ان الاختبارات تتم بناء على أسس علمية وطبية للوصول الي اكتشاف ورصد حقيقة الإصابة لمعرفة مصدر الإصابة من خلال الطب الوقائي بالصحة وتتبع الحالات لمعرفة مصدر العدوى وفحص مليون حالة.





وأشار إلى أن الحكومة تبذل ما في جهدها ومازالت مستمرة في العمل للحد من إنتشار فيروس كورونا وعلى المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات، مضيفا أنه يمكن صناعة الكمامات في المنازل.





وشدد على أن لدينا أعداد كافية في أجهزة التنفس موزعة على المستشفيات بمختلف المحافظات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، مؤكدا أن 5% فقط من المصابين بفيروس كورونا يتم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي .





ولفت إلى أننا في مرحلة تحتاج الي الالتزام واتباع كافة التعليمات والإجراءات الاحترازية، وهناك بروتوكولات علاجية بناء على الخبرة المصرية وهناك تجارب وتعاون مع الدول الأجنبية مثل إيطاليا وفرنسا والصين لدعم البروتوكولات العلاجية