الكاف يدرس مد المهلة لـ مصر والمغرب للرد على عودة الدوري 15 يوما









كان الاتحاد الأفريقي قد أرسل خطابا إلى الاتحادات الأهلية فى القارة السمراء حدد خلاله يوم ١٥ مايو الكرة موعدا للرد على استئناف الدورى الممتاز من عدمه.









وقال شطة فى تصريحات خاصة لصدى البلد.. فى حال استمرار تزايد الإصابة بفيروس كورونا فى مصر والمغرب تعدم القدرة على حسم الرد بشأن تحديد مواعيد عودة الدورى المحلي منتصف شهر مايو الجاري لن يكون امام الاتحاد الأفريقي خيار آخر سوى مد المهلة.











أضاف.. يتعين على مسؤولى الكاف عدم الاستعجال فى تلقى الرد من الاتحاد المصرى ونظيره المغربي لان فيروس كورونا ما زال في زيادة الانتشار بتلك البلدان لافتا إلى أن تحديد مواعيد مباراتي نصف نهائى والنهائى فى دورى ابطال افريقيا مرهون بوصول رد نهائي من مصر والمغرب بشأن مواعيد المسابقات المحلية.









يذكر أن النادى الأهلي سوف يلتقى الوداد البيضاوي والزمالك يواجه الرجاء المغربي فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

كشف عبدالمنعم حسين الشهير بشطة عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الافريقي لكرة القدم عن إمكانية مد المهلة التى منحها الكاف للاتحاد المصرى لكرة القدم ونظيره المغربي بشأن عودة الدورى الممتاز إلى شهر مطلع شهر يونيو القادم.