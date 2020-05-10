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رياضة

تقارير: الرجاء لا ينوي شراء عقد أحداد بصفة نهائية من الزمالك

الأحد 10/مايو/2020 - 10:49 ص
أحداد
أحداد
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إسراء أشرف
كشف تقرير صحفي مغربي، حقيقة مفاوضات الرجاء البيضاوي، مع نادي الزمالك، لشراء عقد حميد أحداد بصفة نهائية.


وكان أحداد قد انتقل إلى صفوف الرجاء المغربي في الصيف الماضي، على سبيل الإعارة.


وقال مصدر من داخل الرجاء لموقع "Le360" المغربي، إن ما تردد بشأن التعاقد مع أحداد بشكل نهائي غير حقيقي.


وأكد المصدر في تصريحاته، أن الرجاء لم يدخل في مفاوضات مع الزمالك بشأن أحداد، خاصة أن ظروف النادي الحالية لا تسمح بذلك.


وأوضح أن الرجاء ليست لديه رؤية حول مستقبل الدوري المغربي والمنافسات الإفريقية بعد تعليقهما.


وضربت الأزمة الاقتصادية أندية الدوري والمغربي وأغلب دوريات العالم، بعد تجميد النشاط الكروي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
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