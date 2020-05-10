تقارير: الرجاء لا ينوي شراء عقد أحداد بصفة نهائية من الزمالك





وقال مصدر من داخل الرجاء لموقع "Le360" المغربي، إن ما تردد بشأن التعاقد مع أحداد بشكل نهائي غير حقيقي.









وأكد المصدر في تصريحاته، أن الرجاء لم يدخل في مفاوضات مع الزمالك بشأن أحداد، خاصة أن ظروف النادي الحالية لا تسمح بذلك.









وأوضح أن الرجاء ليست لديه رؤية حول مستقبل الدوري المغربي والمنافسات الإفريقية بعد تعليقهما.