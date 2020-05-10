توزيع 2100 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية فى الدقهلية

توزع جمعية الأورمان (2100) كرتونة مواد غذائية على الأسر غير القادرة والأولى بالرعاية في محافظة الدقهلية.





حيث يشمل التوزيع كفر عزام وشبراهور والبلامون وطنبول وكفر غنام مركز السنبلاوين، والغراقة مركز أجا، والحفير وشومان مركز بلقاس، والرحمانية وكفر الجوهرى وكفر على مركز ميت غمر، والعصافرة مركز المطرية، وطناح مركز المنصورة.





وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن الجمعية مستمرة فى توزيع كراتين مواد الغذائية فى محافظة الدقهلية، تزامنا مع شهر رمضان الكريم على الأسر الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا إلى أن ينتهى التوزيع تمامًا في الثلث الأوسط من رمضان وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة على مستوى مراكز المحافظة المختلفة لكى تضمن وصول هذه الكميات إلى مستحقيها بشكل فعلى.





وأوضح مدير عام الأورمان أن توزيع الأورمان لكراتين المواد الغذائية فى محافظة الدقهلية هذا العام يشمل 10 آلاف كرتونة مواد غذائية فى جميع عزب ونجوع وقرى فى جميع مراكز المحافظة بالإضافة إلى توزيع (35) ألف كيلو لحوم وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أنحاء المحافظة.



