AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

توزيع 2100 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية فى الدقهلية

الأحد 10/مايو/2020 - 02:07 م
توزيع المساعدات في
توزيع المساعدات في الدقهلية
Advertisements
همت الحسينى
توزع جمعية الأورمان (2100) كرتونة مواد غذائية على الأسر غير القادرة والأولى بالرعاية في محافظة الدقهلية.

حيث يشمل التوزيع  كفر عزام وشبراهور والبلامون وطنبول وكفر غنام مركز السنبلاوين، والغراقة مركز أجا، والحفير وشومان مركز بلقاس، والرحمانية وكفر الجوهرى وكفر على مركز ميت غمر، والعصافرة مركز المطرية، وطناح مركز المنصورة.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن الجمعية مستمرة فى توزيع كراتين مواد الغذائية فى محافظة الدقهلية، تزامنا مع شهر رمضان الكريم على الأسر الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا إلى أن ينتهى التوزيع تمامًا في الثلث الأوسط من رمضان وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة على مستوى مراكز المحافظة المختلفة لكى تضمن وصول هذه الكميات إلى مستحقيها بشكل فعلى.

وأوضح مدير عام الأورمان أن توزيع الأورمان لكراتين المواد الغذائية فى محافظة الدقهلية هذا العام يشمل 10 آلاف كرتونة مواد غذائية فى جميع عزب ونجوع وقرى فى جميع مراكز المحافظة بالإضافة إلى توزيع (35) ألف كيلو لحوم وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أنحاء المحافظة.

يذكر أن جمعية الأورمان بدأت في نشاطها الخيرى الموسمى في توزيع كراتين رمضان قبل سنوات من الآن، وضاعفت مؤخرًا الكميات التى كانت توزعها سنويًا بقدوم شهر رمضان المعظم لتوسيع دائرة المستفيدين بعد نجاح الجمعية في الوصول إلى المستحقين في كل القرى المصرية تقريبًا وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا.
توزيع 2100 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية فى الدقهلية
توزيع 2100 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية فى الدقهلية
توزيع 2100 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية فى الدقهلية
توزيع 2100 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية فى الدقهلية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا بالمنيا

الأورمان: نوزع مواد غذائية على 10 آلاف أسرة فقيرة في الدقهلية

الأورمان توزع 8 آلاف كرتونة رمضانية في كفرالشيخ

توزيع كراتين مواد غذائية على 10 آلاف أسرة فقيرة في سوهاج

الأورمان توزع 20 طن لحوم على الأسر الأكثر احتياجًا في كفر الشيخ

بمناسبة شهر رمضان الكريم الأورمان توزع 20ألف كيلو لحوم بمحافظة سوهاج

ترشيحاتنا

النقاد يختارون الـ 8 مسلسلات الأفضل في رمضان 2020

لو بتعانى من ضيق التنفس.. 3 طرق بسيطة للتخلص منه فى أقل وقت

مشوفتش ولادي من شهرين.. قصة طبيب حرمه فيروس كورونا من رؤية أسرته 60 يوما.. صور

بعد حظر الأسماء المخالفة للشريعة.. تغيير جديد على عقود الزواج بالسعودية

أنباء عن هروب فايز السراج بعد وفاة رئيس المخابرات في حكومة الوفاق

لو عايزين تصلوا العيد شدوا حيلكو.. هاني الناظر ينصح بالتعرض للشمس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشوفتش ولادي من شهرين.. قصة طبيب حرمه فيروس كورونا من رؤية أسرته 60 يوما.. صور

بعد تعافيه من كورونا .. أول ظهور لـ إدريس ألبا في لندن

بإطلالة كلاسيكية.. ديانا حداد فى أحدث ظهور لها عبر إنستجرام