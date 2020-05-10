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فن

مشهد الانتحار.. أحمد مجدي ينشر صورة من كواليس فرصة تانية مع أيتن عامر

الأحد 10/مايو/2020 - 10:58 م
احمد مجدى وايتن عامر
احمد مجدى وايتن عامر
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محمد بدران
نشر الفنان احمد مجدي صورة جديدة له بصحة ايتن عامر عبر"انستجرام" من كواليس مسلسل "فرصة تانية" الذي يعرض حاليا في السباق الرمضاني لهذا العام.


وعلق أحمد مجدى على الصورة قائلًا: "ممكن: هتوحشيني يا رورو 😈⠀
#فرصة_تانية"


يشارك في بطولة مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبرى، نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.


وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسى إجتماعى حول كيفية استغلال الإنسان للفرصة الثانية.

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هتوحشيني يا رورو 😈⠀ ⠀ #فرصة_تانية

A post shared by Ahmed Magdy (@ahmedmagdy.official) on

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