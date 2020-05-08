بإطلالة جذابة.. أيتن عامر تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة أيتن عامر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.
تألقت أيتن عامر فى الصورة بإطلالة جذابة من اختيار الاستايلست مايا حداد، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة وذا أكمام طويلة باللون السيمون، واتسم التصميم بأنه بسيط و لا يحمل أى نقوشات كما تميز بحزام رفيع حول منطقة الخصر.
وانتعلت آيتن عامر بوت متوسط الطول وذا كعب عالى باللون البيج، فيما ارتدت حقيبة يد صغيرة الحجم، وأكملت إطلالتها ببعض المجوهرات العصرية.
وأعتمدت أيتن عامر على خصلات شعرها الأنسيابى المنسدله على كتفيها، فيما وضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الترابية المتناسقة مع لون إطلالتها.
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شكرا #مايا_حداد دايمًا لمساتك بتضيف اضافة مميزة ، شكرا على اهتمامك و ذوقك الراقي ♥️♥️♥️ @mayajules #ayten3amer #ayten_amer #egyptian_actress #actress #celebrity #egypt #ايتن_عامر # #فرصة_تانية #fashion #makeup #hot #clothes #clothing #fashionable #celebritystyle #celebritymakeup #celebrities #celebrityhair #style #musthave #girly #classy #fashiondiaries #accessories #loveit #i10