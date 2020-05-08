28 ألف جنيه..سعر حذاء هيفاء وهبى فى أحدث جلسة تصوير..صور

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وذلك عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
ولفتت هيفاء وهبي الأنظار فى الصور بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت قفطان طويل و ذا أكمام متوسطة الطول، ويتسم التصميم باللون الأصفر الممزوج ببعض النقوشات التى حملت اللون البنفسجى.
وأنتعلت هيفاء وهبى حذاء ملفت و ذا كعب عالى تميز بالرسومات و النقوشات الغير تقليدية أيضا، وقد حمل حذاء هيفاء وهبى فى احدث جلسة تصوير توقيع دار الأزياء العالمية Versace وقد بلغ سعر الحذاء 1793 دولار أمريكى، أى ما يقرب من 28 ألف جنيه مصرى.
وتزينت هيفاء وهبى بمجموعة ملفته من المجوهرات و الإكسسوارات المتناسقة مع إطلالتها، فيما أعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، وأختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة.