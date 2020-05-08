AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

28 ألف جنيه..سعر حذاء هيفاء وهبى فى أحدث جلسة تصوير..صور

الجمعة 08/مايو/2020 - 08:32 ص
هيفاء وهبى
هيفاء وهبى
Advertisements
هاجر هانئ
نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وذلك عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
ولفتت هيفاء وهبي الأنظار فى الصور بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت قفطان طويل و ذا أكمام متوسطة الطول، ويتسم التصميم باللون الأصفر الممزوج ببعض النقوشات التى حملت اللون البنفسجى.

وأنتعلت هيفاء وهبى حذاء ملفت و ذا كعب عالى تميز بالرسومات و النقوشات الغير تقليدية أيضا، وقد حمل حذاء هيفاء وهبى فى احدث جلسة تصوير توقيع دار الأزياء العالمية Versace وقد بلغ سعر الحذاء 1793 دولار أمريكى، أى ما يقرب من 28 ألف جنيه مصرى.

وتزينت هيفاء وهبى بمجموعة ملفته من المجوهرات و الإكسسوارات المتناسقة مع إطلالتها، فيما أعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، وأختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة.

View this post on Instagram

#ramadan2020 #رمضان #haifawehbe

A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe) on

28 ألف جنيه..سعر حذاء هيفاء وهبى فى أحدث جلسة تصوير..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ فستان فخم.. بلقيس تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

بمكياج صاخب و فستان أزرق.. سوزان نجم الدين تتألق بإطلالة ملفتة

لن تصدق.. سعر غير متوقع لفستان هيفاء وهبى فى أحدث جلسة تصوير.. صور

بإطلالة محتشمة.. بشرى تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

90 ألف دولار سعر مجوهرات هيفاء وهبى في احدث إطلالة

بعد زواجها من أبو هشيمة.. تعرف على ماركة فستان وحذاء ياسمين صبرى فى عقد قرانها

ترشيحاتنا

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 8-5-2020 بالقاهرة والمحافظات

حقيقة أزمة عقود لاعبي الزمالك بسبب توقف النشاط الرياضي

هاشتاج #خيانة_ عهد يتصدر تويتر ومغردون: حسبي الله و نعم الوكيل فيكي يا فرح

أنا مش أم.. سلوي عثمان تكشف مفاجأة عن دورها في مسلسل البرنس

متى تكون ليلة القدر وما علاماتها؟

الزمالك يكشف عن موقفه من مستحقات الغاني جونيور أجوجو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

28 ألف جنيه..سعر حذاء هيفاء وهبى فى أحدث جلسة تصوير..صور

خصم 30 ألف جنيه على أسعار شيفروليه في مصر اليوم .. بعد طرح كابتيفا 2020 chevrolet captiva

عزومتك من المغرب.. فاصوليا وسلطة كسكسي وشوربة الطماطم المغربية