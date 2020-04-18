90 ألف دولار سعر مجوهرات هيفاء وهبى في احدث إطلالة

أعتادت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بأبرز الصور والإطلالات.
فظهرت هيفاء وهبى فى إحدى جلسات التصوير بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان أحمر طويل مصنوع من القماش الستان الذى زاد من جاذبيتها و جمالها، كما تميز القماش بأنه لا يحمل أى نقوشات.
وأكملت هيفاء وهبى إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الملفتة و الجذابة من Graff، حيث ظهرت بسلسلة 54,000 دولار أمريكى، وارتدت أقراط وصل سعرها إلى 89,900 دولار.
وأنتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالى باللون البيج، ومن الناحية الجمالية أعتمدت هيفاء وهبى على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الالوان المتناسقة مع لون إطلالتها.