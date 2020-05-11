مصر تسجل 436 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة.. وبريطانيا تعلن عن خطة من 5 مراحل لإنهاء حالة الإغلاق.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

اليمن يعلن عدن مدينة موبوءة جراء تفشي كورونا وأوبئة أخرى

إصابة مدمرة إيرانية لبارجة إيرانية خلال مناورات

العراق.. فرض حظر شامل للتجول خلال عيد الفطر

الجيش الليبي يعلن مقتل قائد عسكري "كبير" موال لتركيا

الكويت.. بدء سريان الحظر الشامل لتطويق وباء كورونا





سلطت الصحف الكويتية، الصادرة، صباح اليوم الاثنين، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الأنباء" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 436 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا المستجد و11 حالة وفاة إضافية، مشيرةً إلى خروج 73 من مصابي فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي من تعافوا من الفيروس إلى 2075 حالة.





على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت صحيفة "الراي" أن الجيش الوطني الليبي أعلن مقتل قائد الفيلق الثاني الموالي لتركيا، محمد هنداوي، في محور عين زارة قرب طرابلس، مشيرًا إلى أنه يدعى محمد هنداوي وقد تم استهدافه ضمن بدء تنفيذ عملية نوعية مع ساعات الفجر الأولى ليوم الأحد بمحور عين زاره.





وقالت "القبس" إن الیمن أعلن العاصمة عدن مدینة موبوءة بعد تسجیل 35 إصابة مؤكدة بفیروس كورونا المستجد - كوفید 19 منھا أربع وفیات تزامنا مع عشرات الوفیات الأخرى بحمیات وأمراض مختلفة.





وذكرت "الجريدة" أن مدمرة تابعة للجيش الإيراني قصفت بالخطأ سفينة حربية إيرانية، ما أسفر عن مقتل عشرات الجنود.





وأشارت "الوطن" إلى أن السلطات العراقية، أعلنت أنها قررت فرض حظر شامل للتجول في البلاد خلال أيام عيد الفطر المبارك، فيما قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي: "نؤكد على أهمية مضاعفة جهود التوعية الصحية في وسائل الإعلام كافة وزيادة بث النصائح والإرشادات الصحية ودعوة جميع وزارات الدولة ومؤسساتها؛ للمساهمة بهذا الجهد".





وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن سريان قرار الحظر الشامل في الكويت، بدأ أمس ليمتد حتى الثلاثين من مايو الجاري، في مسعى لتطويق وباء كورونا في البلاد بينما ارتفع عدد الإصابات الجديدة بشكل لافت.





ويبدأ القرار في الكويت بعدما أعلنت وزارة الصحة وفاة تسعة أشخاص من جراء مرض "كوفيد 19"، فيما سجلت 1056 إصابة جديدة بالفيروس، وهي أعلى حصيلة يومية منذ رصد العدوى، حيث عزت هذا الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى ارتفاع عدد الاختبارات التي تجريها الطواقم الطبية.





دوليًا، قالت "الوطن" إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن عن خارطة طريق وخطة عمل لمواجهة فيروس كورونا المستجد تتألف من 5 مراحل، مؤكدا أنه لا بد من السيطرة على الوباء وإنقاذ الناس.





وكشف جونسون عن تخفيف خجول لإجراءات الإغلاق في بلاده، مشيرا إلى أنه سيقدم خطة لإعادة فتح البلاد ويعرضها على البرلمان.



