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أخبار البلد

اليوم.. توفير كميات إضافية للكحول بالصحفيين

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 06:31 ص
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
وفرت نقابة الصحفيين ، كميات إضافية من  عبوات الكحول أثيلين ٧٠٪؜ سعة ١ لتر .

وأوضح أيمن عبدالمجيد ، عضو نقابة الصحفيين  ، سيتم توفير العبوات لاستلامها  اليوم من العاشرة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا من الطابق الأرضي .

وقال عضو المجلس  إن العبوات من انتاج مصانع وزارة الانتاج الحربي وبسعر ١٠٠ جنيه للتر .

وأشار الى انه يتوافر عبوة ٤ لتر هيدروكلوريد الصوديوم المركز لتطهير الأسطح سعر العبوة ٤ لتر ٢٥ جنيهًا..

وبالنسبة للكمامات ، قال عبدالمجيد ، جاري التنسيق لتوفيرها دفعة ثانية من N95 بطبه، وكذلك القطن متعددة الاستخدام، الفلات العادية التي تحوى العلبة ٥٠ كمامة، وذلك من جهات رسمية لضمان الجودة والتعقيم، والسعر الأقل، وسيجرى إعلان التفاصيل فور الاستلام إن شاء الله، وفق آلية العمل المتبعة.

                    
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