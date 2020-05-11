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تعليم

وصول 3 أفواج جديدة من المصريين العائدين من الكويت لمدينة طلاب جامعة القاهرة

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:18 م
صدى البلد
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عبد الله علي
استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، منذ قليل، 3 أفواج جديدة من المصريين العائدين من الكويت، وذلك لقضاء فترة العزل الاحتياطي لهم بالمدينة الجامعية التابعة لجامعة القاهرة بالجيزة.

واطمأن الدكتور محمد الخشت، على حسن استقبال جميع العائدين، وتعقيمهم وتعقيم أمتعتهم من خلال كبائن التعقيم الذاتي المتوفرة على أبواب ومداخل المدينة، وتسكينهم، وتوفير كميات كبيرة من الوجبات الجاهزة والمشروبات، وتوفير كافة سبل الراحة لهم، واتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامتهم.

وكانت جامعة القاهرة استقبلت حتى أمس 7 أفواج من المصريين العائدين من الكويت، وتم تسكينهم وتوفير كافة سبل الإقامة والإعاشة لهم، وتوفير كميات كبيرة من المشروبات والعصائر، وإعداد عيادة طبية متكاملة على مدار الـ ٢٤ ساعة، كما تم توفير كميات كبيرة من مطهرات اليدين والصابون السائل، مع التعقيم المستمر للمباني والغرف بشكل دوري، وتم توزيع كمامات وقفازات وجميع الأدوات اللازمة للوقاية الشخصية، مع التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لسلامتهم.

وأشاد العائدون من الخارج بحسن الاستقبال الذي وجدوه منذ اللحظة الأولى بعد عودتهم، والتجهيزات التي تم إعدادها على أعلى مستوى، ووجهوا الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على حسن استقبالهم وتوفير أماكن مناسبة لهم للإقامة والإعاشة خلال فترة العزل الاحتياطي لهم بمدينة طلاب جامعة القاهرة.
وصول 3 أفواج جديدة من المصريين العائدين من الكويت لمدينة طلاب جامعة القاهرة
وصول 3 أفواج جديدة من المصريين العائدين من الكويت لمدينة طلاب جامعة القاهرة
وصول 3 أفواج جديدة من المصريين العائدين من الكويت لمدينة طلاب جامعة القاهرة
وصول 3 أفواج جديدة من المصريين العائدين من الكويت لمدينة طلاب جامعة القاهرة
وصول 3 أفواج جديدة من المصريين العائدين من الكويت لمدينة طلاب جامعة القاهرة
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