AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وصول 150 مصريا من العالقين في دولة الكويت إلى مطار القاهرة

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:23 م
مصر للطيران
مصر للطيران
Advertisements
نورهان خفاجي
وصلت مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الاثنين، رحلة طيران استثنائية سيرتها شركة مصر للطيران، قادمة من دولة الكويت على متنها نحو 150  مصريا من العالقين هناك، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة، إن رحلة مصر للطيران رقم ms621 وصلت إلى مطار القاهرة على متنها 150 راكبا مصريا، من العالقين بدولة الكويت، وقامت إدارة الحجر الصحي بالمطار  بفحص جميع ركاب الرحلة، ومن المقرر أن يتم نقلهم إلى مناطق العزل المخصصة من قبل الدولة المصرية لقضاء 14 يوما عزل، للاطمئنان على خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.


وتسير وزارة الطيران المدنى، رحلات طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد، واستثنت سلطة الطيران المدنى المصرية، من قرار تعليق الطيران 5 حالات منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

على متنها 298 مصريا.. طائرة العالقين بالكويت تصل مطار القاهرة

مطار القاهرة يستعد لاستقبال 300 مصري من العالقين في دبي

وصول 330 مصريا من العالقين في الكويت إلى مطار القاهرة

وصول 135 مصريا من العالقين في تشاد وتركيا إلى مطار القاهرة

وصول 490 مصريا على متن 3 رحلات طيران قادمين من الكويت

290 مصريا من العالقين في أمريكا يصلون مرسى علم خلال ساعات

ترشيحاتنا

إصابة معاون وزيرة الصحة بـ فيروس كورونا

هنخس في رمضان .. مشروب سحري بـ 5 مكونات يفقدك 7 كيلو بالأسبوع

كرة القدم تنتصر على فيروس كورونا.. عودة الحياة للساحرة المستديرة بعد 60 يوما غيابا

حقيقة ظهور الدبور الآسيوي القاتل في الكويت

رمضان صبحي يصدم الأهلي من أجل الدوري الإنجليزي

الأهلي يجدد مفاوضاته لضم اليكي ونجم المقاولون العرب ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجمهور: الجمبسوت متخنك.. انتقادات حادة لأروى بعد حلقة منة عرفة

بفستان قصير أحمر سيرين عبد النور تثير الجدل .. والجمهور: بتقلدي السندريلا

رغم هروبها من حقيقة ارتباطهما.. 10 صور لـ منة عرفة مع علي غزلان تضعها في مأزق