وصول 150 مصريا من العالقين في دولة الكويت إلى مطار القاهرة

وصلت مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الاثنين، رحلة طيران استثنائية سيرتها شركة مصر للطيران، قادمة من دولة الكويت على متنها نحو 150 مصريا من العالقين هناك، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





وقالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة، إن رحلة مصر للطيران رقم ms621 وصلت إلى مطار القاهرة على متنها 150 راكبا مصريا، من العالقين بدولة الكويت، وقامت إدارة الحجر الصحي بالمطار بفحص جميع ركاب الرحلة، ومن المقرر أن يتم نقلهم إلى مناطق العزل المخصصة من قبل الدولة المصرية لقضاء 14 يوما عزل، للاطمئنان على خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.





وتسير وزارة الطيران المدنى، رحلات طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد، واستثنت سلطة الطيران المدنى المصرية، من قرار تعليق الطيران 5 حالات منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.











