بعد تعافي 16 شخصا بحجر دمنهور من كورونا.. تحول نتائج 28 حالة إلى سلبية.. صور

أعلن الدكتور محمد شاهين" المدير الفنى لمركز التعليم المدنى"نزل الشباب" لحجز الحالات الإيجابية لكورونا ذوى الأعراض البسيطة " شاهين " تحول نتائج ٢٨ حاله من المحتجزين من إيجابية لسلبية، ويتبقى لهم مسحه واحدة؛ للتأكد من شفائهم بشكل تام، لافتًا إلى إنتظار نتيجة تحاليل ١٣ عينه أخرى فى صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضح شاهين فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن أعضاء الفريق الطبى يؤدون أعمالا كثيرة و يبذلون جهودًا مضاعفة منذ تحويل المرضى للحجر الصحى بمركز التعليم المدني في منطقة الأبعادية بدمنهورـ نظرًا لنقل الحالات السلبية مع بعضها كما يتم إعادة توزيع الغرف مرة أخرى .



واحتفل الطاقم الطبى بمركز التعليم المدنى "نزل الشباب" لحجز الحالات الإيجابية لكورونا ذوى الأعراض البسيطة، بمنطقة الأبعادية، والتابع لمركز دمنهور بمحافظة البحيره بالمرضى الذين تم شفاؤهم من فيروس كورونا المستجد وتم التصريح لهم بالخروج مساء الإثنين، والبالغ عددهم ١٦ شخصا من الذين كانوا محتجزين فى النزل .





وأعلن المركز تعافى وشفاء ١٦ شخصًا من فيروس كورونا المستجد من محافظات "المنوفيه، الغربيه، البحيره، ، الاسكندريه" بينهم طبيبة مقيمة بكفر الدوار ليتم عزلهم فى منازلهم لمدة أسبوعين آخرين.





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وأضاف" شاهين" أن طاقم الفريق الطبى بالمركز المكون من الدكتور محمد صلاح العسكرى، رئيس الفريق، والأطباء محمد مشرف ومصطفى الملاح وعطية الشامى، وجميع المشرفات والتمريض شاركوا فى الاحتفال بشفاء المرضى وخروجهم.

