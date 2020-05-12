AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصين تطلق بنجاح قمرين صناعيين لاختبار تكنولوجيا اتصالات إنترنت الأشياء

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 08:17 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أطلقت الصين اليوم الثلاثاء قمرين صناعيين إلى المدار لاختبار تكنولوجيا اتصالات إنترنت الأشياء عبر الفضاء.

وذكرت شركة علوم وصناعة الفضاء الصينية –في بيان اليوم- أنه تم إطلاق القمرين الصناعيين (شينغيون-2 01 و02) بواسطة الصاروخ الحامل "كوايتشو-1 أي" الساعة 9:16 صباحا (بتوقيت بكين) من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية بشمال غربي الصين، وأنهما دخلا بنجاح مدارهما المخطط له.

وأضافت الشركة أن القمرين الصناعيين "شينغيون-2 01 و02"، هما القمران الصناعيان الأولان لمشروع "هندسة شينغيون"، الذي من المقرر أن يكمل الشبكة بـ 80 قمرا صناعيا منخفض المدار.

وتم تسمية أحد القمرين بـ"ووهان" نسبة إلى المدينة الأكثر تضررا بفيروس كورونا الجديد في الصين، وسيتم اختباره في صناعات متعلقة بآلات البحر والغابات والهندسة.

Advertisements

ترشيحاتنا

علماء يحذرون من تحوُّر فيروس كورونا للانتشار أسرع بين البشر

كشفت حقيقة عمليات التجميل.. تصريحات جريئة لـ نادية الجندي

خالد مرتجي: رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي في يد الخطيب.. فيديو

حيلة عجيبة تخلصك من انسداد الأحواض فى دقائق

الداخلية السعودية تمنع التجول نهائيا في محافظة بيش بسبب كورونا

حول باب الجامع دولاب مخدرات.. تفاصيل مقتل مقاول السلام على يد شندى.. فيديو وصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الدوم؟

سيارة فيراري 812 سوبر فاست الخارقة بعد التعديل .. صور

هنا يمر الزمن بهدوء.. مسفاة العبريين في سلطنة عمان حكاية 200 عام