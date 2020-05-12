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أخبار العالم

إسبانيا تقر الحجر الصحي أسبوعين على الوافدين بدءا من 15 مايو

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:19 ص
اسبانيا
اسبانيا
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على صالح
أمرت الحكومة الإسبانية بالحجر الصحي لمدة أسبوعين لجميع المسافرين القادمين إلى البلاد اعتبارًا من 15 مايو في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بعد أن ساعدت إحدى عمليات الإغلاق الصارمة في أوروبا على إبطاء الوباء في إسبانيا.

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وقال أمر رسمي نُشر اليوم، الثلاثاء، إن المسافرين القادمين سيظلون محجوزين وسيُسمح لهم بالخروج فقط لشراء البقالة والذهاب إلى المراكز الصحية وفي حالة الحاجة.

وتم تطبيق الحجر الصحي على جميع المسافرين القادمين إلى إسبانيا بين 15 مايو و24 مايو على الأقل، عندما تنتهي حالة الطوارئ. 

ويمكن تمديد أمر الحجر الصحي بالاشتراك مع الحالة المحتملة لتمديدات الطوارئ. 

ومددت إسبانيا حتى الآن قيودها أربع مرات منذ منتصف مارس.

وتنطبق التدابير على جميع المسافرين، بما في ذلك المواطنين الإسبان العائدين إلى البلاد. 

ولا يُعفى من الحجر الصحي سوى سائقي الشاحنات وأطقم الطائرات والسفن والعاملين عبر الحدود والعاملين الصحيين الذين يدخلون إسبانيا للعمل.

وتعتبر إسبانيا هي واحدة من الدول الأكثر تضررا من هذا الوباء، حيث سجلت أكثر من 26000 حالة وفاة وأكثر من 220000 حالة تم تشخيصها. 

وبدأت الدولة في التخلص من القيود في الأيام العشرة الماضية.
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