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رياضة

تعرف على شروط الزمالك للموافقة على استكمال الدوري المصري الممتاز

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:07 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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ملك موسى
كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، موقفه من استكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.
  

وقال منصور: "ليس لدينا مانع في استكمال مسابقة الدوري هذا الموسم، بشرط إعلان اتحاد الكرة موعد عودة الدوري وجدول المباريات كاملًا".

وأضاف مرتضى منصور: "إذا عادت المسابقة سنلعب مبارياتنا بشكل طبيعي، ليس لدينا مشكلة في العودة لكن بشروط واضحة". 


وأكمل: "لا بد من معرفة جدول الزمالك كاملًا قبل العودة حتى نعرف ما هي متطلبات هذه المرحلة".

وتابع: "الأهلي والزمالك يخسران الكثير من الأموال في هذه الفترة فما بالك بالأندية الأخرى لذا لا بد أن يعلن اتحاد الكرة قراره النهائي سريعًا".

  واختتم تصريحاته قائلًا: "حاليًا نقوم بدفع رواتب ونوفي بجميع التزاماتنا لكن دون جدوى، لذا لا بد من الإعلان القرار النهائي لكي يتم دراسة الأمر".

وضربت الأزمة الاقتصادية جميع أندية الدوري المصري، وأغلب دوريات العالم، بعد تجميد النشاط الكروي، بسبب أزمة فيروس كورونا.
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