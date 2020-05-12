لتحصيل الاشتراكات السنوية.. الزمالك يسير على خطى الأهلي

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن مجلس إدارة النادي قرر السير على نفس خطى النادي الأهلي بشأن طريقة تحصيل الاشتراكات السنوية من أعضاء الجمعية العمومية.





وأكد المصدر أن مسئولي النادي الأبيض يجهزون حاليًا لتحصيل الاشتراكات إلكترونيا مثلما يفعل الغريم التقليدي النادي الأهلي.





وأضاف المصدر إن الزمالك يعول على المبالغ العائدة من الاشتراكات خاصة أنها ستنعش خزينة النادي الأبيض بما لا يقل عن 120 مليون جنيه.





وكان مجلس إدارة نادي الزمالك حاول خلال الفترة الماضية الحصول على موافقة من مسئولي الدولة بفتح مقر النادي الأبيض استثنائيًا لتحصيل الاشتراكات.



